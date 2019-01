0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Perfect World Europe B.V. hat bekannt gegeben, dass Mirror of Discovery jetzt für Star Trek Online für PC verfügbar ist. Zu einem späteren Zeitpunkt wird es auch für Xbox One und PlayStation 4 veröffentlicht.

Star Trek Online – Mirror of Discovery ab jetzt verfügbar

Das neueste Update für das kostenfreie Star-Trek-MMORPG schreibt eine zentrale Geschichten der ersten Staffel der Serie Star Trek: Discovery fort. Zum ersten Mal treffen die Fans von Star Trek auf Captain Killy vom Terranischen Imperium, gesprochen von der Originalschauspielerin Mary Wiseman. Die Anführerin der I.S.S. Discovery wurde in der Serie nie gezeigt, aber als skrupellos beschrieben. In Mirror of Discovery decken die Spieler auf, was wirklich mit ihr und der Crew der I.S.S. Discovery passiert ist, als sie in das Spiegeluniversum gerufen wurden und dann spurlos verschwanden. Außerdem bringt das Update neue Missionen, ein Update für das Aufgabensystem und besondere Herausforderungen zur Feier des 9. Jubiläums von Star Trek Online.

Mirror of Discovery schließt an die Ereignisse des vorangegangenen Age of Discovery-Updates an, in dem die Spieler mit der Unterstützung von Sternenflottenkadett Sylvia Tilly (ebenfalls vertont von Mary Wiseman) gegen die Klingonen gekämpft haben. Die Geschichte von Mirror of Discovery setzt ein, nachdem sich die U.S.S. Discovery und ihre Crew im Spiegeluniversum wiederfanden und ihr Gegenstück, die I.S.S. Discovery, im Hauptuniversum über Pahvo von den Klingonen zerstört wurde.

Seit diesem Tag ist über ein Jahrhundert vergangen und Spieler von Star Trek Online kehren zum Waldplaneten Pahvo zurück. Ein starker Ionensturm bringt dabei eine Gruppe Zeitreisender ins Hauptuniversum zurück: die Überlebenden der I.S.S. Discovery und das Spiegeluniversum-Gegenstück von Fähnrich Tilly, die berüchtigte Captain Sylvia „Killy“ Tilly vom Terranischen Imperium. Diese droht mit der Zerstörung von Pahvo und es ist die Aufgabe der Spieler, den friedfertigen Waldplaneten vor der Vernichtung zu bewahren. Diese Ereignisse bilden den Kern der neuen Missionen in Mirror of Discovery.

Star Trek Online – Das ändert sich mit dem Update