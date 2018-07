Star Trek Onlines Konsolenspieler können nun eine Mission antreten, um Deep Space Nine zu retten. Victory is Life ist jetzt auf Xbox One und PlayStation 4 verfügbar. Die vierte Erweiterung des Spiels feiert das 25. Jubiläum von Star Trek: Deep Space Nine und schickt die Captains in den Gamma-Quadranten. Hier treffen sie auf einige der beliebtesten Crewmitglieder treffen. Dabei handelt es sich um bekannte Gesichter. Daher sind Quark (Armin Shimerman), Kira Nerys (Nana Visitor), Odo (René Auberjonois), Doktor Bashir (Alexander Siddig), Rom (Max Grodénchik), Elim Garak (Andrew Robinson) und viele weitere dabei.

Star Trek Online – Victory is Life mit neuen Maximallevel

Victory is Life bietet außerdem brandneue Features rund um Deep Space Nine, einschließlich sieben Besondere Episoden, eine neue spielbare Jem’Hadar-Fraktion, eine umfangreiche Gamma-Quadrant-Kampfzone und eine komplette Überarbeitung des Innenraums der originalen DS9-Raumstation. Zusätzlich enthält das Spiel mit Level 65 ein neues Maximallevel, eine Koop-Raumwarteliste für fünf Spieler und den neuen Ruf der Gamma-Verteidigungsinitiative.