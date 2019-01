Starlink: Battle for Atlas

An diesem Wochenende steht das Lance Starship-Packet in Starlink: Battle for Atlas allen Spielern gratis zur Verfügung.

Starlink: Battle for Atlas – Starship-Paket Lance kostenlos spielbar

Die Testphase beginnt am 18.1.2019 und endet am 21.1.2019. Das Starship-Paket Lance beinhaltet den Piloten Hunter, sein schnelles und wendiges Raumschiff Lance und dessen Signaturwaffe, den Imploder.

Starlink: Battle for Atlas wird den Spielern im Laufe der nächsten Monate immer wieder die Chance geben verschiedene Starship-Pakete auszuprobieren um die besten Raumschiffe für ihren Spielstil zu finden.