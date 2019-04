Starlink: Battle for Atlas

Ubisoft hat bekannt gegeben, dass ein umfangreiches Inhaltsupdate für Starlink: Battle for Atlas erscheint, das sich auf den mysteriösen Purpurmond im Atlas-Sternsystem konzentriert. Das Update steht ab dem 30. April zum Download auf Nintendo Switch, auf der PlayStation 4 und der Xbox One zur Verfügung.

Starlink: Battle for Atlas – Ubisoft kündigt neue Inhalte an

Der Inhalt von Crimson Moon wird auch in der brandneuen Windows PC-Version des Spiels enthalten sein, die ebenfalls am 30. April 2019 erscheint. Die PC-Version bietet die gleichen Inhalte wie die Konsolenvariante und wird den Dualshock, den Xbox One Controller Mount, sowie das rein digitale Spielerlebnis unterstützen.

Im Rahmen des kostenlosen Updates können die Spieler von Crimson Moon die Arena der Outlaw Games erkunden. Außerdem können sie auf brandneuen Einzel- und Zweispieler-Rennstrecken mit geteiltem Bildschirm antreten, im Crimson Kolosseum gegen Wellen von rücksichtslosen Feinden kämpfen und ihren Rang und ihre Statistiken in den Ranglisten verfolgen. Der Crimson Moon wird sich auf die ganze Welt von Atlas auswirken und bietet die Möglichkeit Spieler an neuen Story-Missionen und wöchentlichen Herausforderungen teilnehmen zu lassen. Zusätzlich können die Spieler ihre Crew erweitern und den neuen Crimson Moon Inhalt mit fünf neuen Piloten, drei neuen Raumschiffen und elf neuen Waffen durchspielen, welche separat und rein digital erhältlich sind.

Neben dem Crimson Moon-Update erscheint exklusiv für Nintendo Switch weitere Inhalte, indem die Spieler die Kontrolle über das Team der Star Fox-Teammitglieder Peppy, Falco und Slippy übernehmen. Das Star-Wolf-Team wird in einer Reihe von Missionen mit Hilfe der drei neuen Star Fox Piloten gejagt. Jedes der Teammitglieder verfügt über einen eigenen, einzigartigen Spezialfähigkeiten- und Fertigkeitenbaum. Die neuen Star Fox-Inhalte sind rein digital ab dem 30. April 2019 auf Nintendo Switch erhältlich.