Steel Rats, das Action-Arcade-inspirierte Motorrad-Kampfspiel, erscheint nächste Woche am 7. November für PlayStation 4 und Steam, gefolgt von der Xbox One Veröffentlichung.

Steel Rats – Metall-Junk-Roboter wird für gute Zwecke versteigert

Bevor sich die Spieler aufmachen, um die fiktive Welt von Coastal City zu retten, ist es an der Zeit, etwas Gutes in der realen Welt zu tun. Tate Multimedia hat heute eine Wohltätigkeits-Auktion für ihre einzigartige „Steel Rats: Super Turbo Ultimate Wrack & Ride Collector’s Edition“ ins Leben gerufen. Das Gebot beginnt bei 5.000 €, um Geld für vier Wohltätigkeitsorganisationen aus aller Welt zu sammeln. Das Geld aus der Auktion geht an Gaming-Aid, Special Effect, Make a Wish und About Able Gamers.

Dieses 3 Meter große, 800 kg schwere Ungetüm ist eine lebensgroße Vollmetall-Nachbildung des Screamer-Schrott-Roboters aus dem Spiel. Maßgefertigt ist der riesige Roboter aus über 500 Metall-Einzelteilen aus Stahl und Schrott. Es dient gleichzeitig als voll funktionsfähige Demo-Station für das Spiel mit fünf funktionierenden LCD-Bildschirmen. Darüber hinaus enthält die Sammler-Edition „Wreck and Ride“ eine ganze Reihe offizieller Merchandise-Artikel. Dazu zählt unter anderem ein limitierter Stahl-Benzinkanister, gebrandete Whiskygläser, ein T-Shirt, Aufkleber und Anstecknadel sowie drei Kopien des Spiels auf der Plattform nach Wahl.

Steel Rats – Auktion für zehn Tage verfügbar

Vier Wohltätigkeitsorganisationen arbeiten offiziell mit der Kampagne zusammen. Hierzu gehören Gaming-Aid aus Deutschland, Special Effect aus Großbritannien, Able Gamers aus den USA und Make a Wish aus Frankreich. Jede dieser Wohltätigkeitsorganisationen leistet außergewöhnliche Arbeit. Sie helfen Menschen in Not zu, um ihre Lebensqualität mithilfe der Kraft von Videospielen zu verbessern. Außerdem möchten sie den Menschen helfen neue Wege zu finden damit sie ihre Lieblingsbeschäftigung genießen.

Die Auktion startet ab sofort mit dem Mindestgebot von 5.000 Euro. Es ist für Käufer in Europa, Japan und Nordamerika für die Dauer von zehn Tage verfügbar. Für alle Gebote, die über den Eröffnungsbetrag hinausgehen, werden 70 Prozent des Erlöses den 5.000 Euro hinzugefügt. Diese werden anschließend zwischen den vier Wohltätigkeitsorganisationen aufgeteilt.

Vorbestellungen für die Steel Rats Deluxe Edition sind in Europa zum Preis von 19,99 € und 16,99 € für Playstation Plus-Mitglieder verfügbar. Zum allgemeinen Verkaufsstart kostet die Standard Edition 19,99 € und die Deluxe Edition 23,99 €.