Entwicklerstudio Rebellion hat neue Inhalte für den Third-Person-Koop-Shooter Strange Brigade auf PC, Playstation 4 sowie Xbox One veröffentlicht. Unsere Review könnt ihr unter folgendem Link nachlesen.



Strange Brigade – Koop-Shooter erhält weitere neue Inhalte

In „The Sunken Kingdom“, dem zweiten Teil der brandneuen Kampagne „The Thrice Damned“, entdeckt die Abenteuertruppe einen atemberaubenden Tempel in Mitten einer versunkenen Stadt – in dem es vor gefährlichen Kreaturen natürlich nur so wimmelt. Ein Glück, dass sich ein weiterer schneidiger Held der Brigade anschließt. Durch das Charakter-Paket „Japanese Naval Officer” stößt nun Überlebenskünstler Hachiro Shimizu dazu. Er unterstützt den Kampf gegen das Böse mit Waffen wie dem Mikhailov 38-Gewehr. Außerdem besitzt er Marchador-TT-Pistolen, Schock-Granaten als Spezialitem und die Kraft eines neuen Amuletts, mit der er Monster zu Staub zermahlt.

Das neue Charakter-Paket ist für 7,99€ erwerbbar, „The Sunken Kingdom“ für 8,99€. Beide Inhalte sind auch als Teil des Strange Brigade Season Pass erhältlich. Darüber hinaus stehen neue kostenfreie Level für den Hordenmodus und Score Attack zur Verfügung. Auf den neuen Karten Cut-Throat Caverns II sowie Forsaken City II (Score Attack) und The Chamber (Hordenmodus) können Abenteurer ab sofort ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.