Com2uS hat für den 5. Jahrestag von Summoners War das größte Update seit Jahren veröffentlicht. Dabei handelt es sich um ein Ingame-Event mit Belohnungen wie einem Nat 5 (Dunkler Vampirfürst).

Summoners War – Großes Update zum 5. Jahrestag

Seit seinem weltweiten Start im Juni 2014 hat sich Summoners War fest als globaler Hit etabliert, dessen Fangemeinde fortwährend gewachsen ist. Das im Osten und Westen gleichermaßen erfolgreiche Summoners War wuchs konstant mit seiner Beliebtheit – durch zahllose Inhalte, die die Fans begleiteten und neue Rekorde aufstellten.

Im neuesten Update öffnet sich das Dimensionsloch, durch das zahlreiche neue Inhalte ins Spiel gelangen. Hierzu werden unter anderem die zweite Erweckung einiger 2- und 3-Sterne-Monster (den Anfang machen Fee, Inugami, Elfe und Kriegsbär) und neue Herausforderungen zählen.

Das neue Update ist für Veteranen und neue Spieler gleichermaßen gedacht – insbesondere, da der Dunkle Vampirfürst leicht zu bekommen ist. Er ist ein Dark Nat 5 – die höchste im Spiel verfügbare Monsterklasse.

In seinen 5 Jahren hat Summoners War bei den Verkäufen die Top 10 in 136 Ländern erreicht, die Nummer 1 in 83 Ländern und die besten RPG-Verkäufe in 132 Ländern. Das Spiel erzielte einen Verkaufsumsatz von insgesamt 1 Trillion südkoreanischen Won (knapp 748 Mio. Euro) und wurde weltweit über 100 Millionen Mal heruntergeladen. Als erstes koreanisches Spiel konnte es zudem einen neuen Standard für internationalen Erfolg setzen, indem es in den US-Charts die Nummer 2 erreichte.

In der Folge wurden in Summoners War 35,8 Milliarden Monster beschworen – das 4,5-fache der Weltbevölkerung. Täglich wurden durchschnittlich 350 Gilden erstellt – bis heute insgesamt 630.000. Die World Arena-Gefechte, die Basis für den Summoners War-eSport, wurden zudem über 300 Millionen Mal gespielt.