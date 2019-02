Summoners War: Lost Centuria – Erste Konzeptgrafiken veröffentlicht

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Com2uS hat erste Charakter-Konzeptgrafiken zum neuen Titel Summoners War: Lost Centuria veröffentlicht.

Summoners War: Lost Centuria – Weltweit erste Konzeptgrafiken veröffentlicht

Summoners War: Lost Centuria ist ein neuer Titel, der auf die weltweit erfolgreiche IP von Com2uS Summoners War: Sky Arena (im Folgenden Summoners War) aufbaut. Bei diesem Titel handelt es sich um ein Echtzeit-Strategiespiel (RTS) für Mobilgeräte. Es ist in der Welt von Summoners War angesiedelt und nutzt die Geschichte als Hintergrund. Die Schwerpunkte des Spiels liegen auf Strategie und Gefechten.

Hintergrund des Spiels ist eine 100 Jahre währende Ära des Krieges, die in der Vergangenheit der bekannten Zeitlinie liegt. Hier können Spieler aus der ganzen Welt taktische Kämpfe genießen. Sie verwalten ihr eigenes Territorium und treten in Echtzeit gegen andere Spieler an, um deren Gebiete zu erobern.

Hierbei kommt eine hochqualitative Grafiktechnologie zum Einsatz. Dadurch konnten die Entwickler die Charaktere des Originalspiels im realistischen Stil von Summoners War: Lost Centuria darstellen. Für den Titel werden verschiedene Arten von Inhalten, Charakteren und Fertigkeiten entwickelt, die Fans des Originals sowie neuen Spielern bekannte und frische Neuheiten bieten sollen.

Summoners War: Lost Centuria ist das erste Spiel, das die neue Adaptive Performance-Grafikengine von Samsung Electronics und Unity Technologies verwendet. Mit dieser Technologie bietet das Spiel die für Mobilgeräte bestmögliche Grafikleistung. Sie sorgt selbst bei intensiver Nutzung der zur Verfügung stehenden Ressourcen laut den Entwicklern für ein stabiles Gameplay.

Com2uS hat angekündigt, dass sie für die Entwicklung von Summoners War: Lost Centuria mit internationalen Partnern zusammenarbeiten wollen, um das Spiel mit qualitativ hochwertigen Inhalten zu füllen. Der erste Test in einer Fokusgruppe soll dafür noch in diesem Jahr stattfinden.

Zudem hat Com2uS den Ausbau der Summoners War-Marke durch weitere Spiele angekündigt. Summoners War hat mittlerweile Umsätze von über 1 Billion koreanischer Won (KRW, etwa EUR 78.473.000 Stand 21.02.2019) sowie 100 Millionen Downloads übertroffen.