1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Der Europa Cup der weltweit ausgetragenen Summoners War World Arena Championship 2019 endete am 7. September mit einem 3:2 Sieg für den Franzosen „Rosith“. Er konnte sich im Finale gegen den Briten „Baus“ durchsetzen und die 10.000 US-Dollar Preisgeld mit nach Hause nehmen. Beide Spieler qualifizieren sich somit für das Weltfinale in Paris.

Summoners War – Rosith ist neuer Europameister

Com2uS hat bekannt gegeben, dass Summoners War einen glänzenden Europa Cup des weltweiten eSports-Turniers verzeichnen konnte. Sieger des SWC 2019 Europa Cups wurde der Franzose „Rosith“, einer der Favoriten des Turniers, der den Briten „Baus“ nach einem anfänglichen Rückstand doch noch auf den zweiten Platz verweisen konnte. Beide Spieler erreichen somit das Weltfinale, das am 26. Oktober in Paris ausgetragen wird.

Im Europa Cup trafen acht Spieler aufeinander, die aus der im Juni abgehalten Gruppenphase hervorgegangen waren. Dort kämpften sie in Ausscheidungsturnieren darum, wer die Chance erhält, sich für das Weltfinale zu qualifizieren. Spieler aus Deutschland, Frankreich, den Niederlanden, Schweden und England nahmen am Cup teil. Die vier Spieler, die das Halbfinale erreichten, erhielten insgesamt 20.000 US-Dollar an Preisen und Medaillen. Der Cup fand bei Fans aus der ganzen Welt großen Anklang und viel Unterstützung.

Alle Matches des Europa Cups wurden in mehreren Sprachen weltweit übertragen – Deutsch, Englisch, Französisch, Italienisch, Russisch, Koreanisch und Japanisch – ergänzt durch Beiträge professioneller Kommentatoren. Durch das rege Interesse am Turnier überschritten die Livestreams auf YouTube und Twitch schnell die Marke von insgesamt rund 100.000 Aufrufen.

Com2uS hat bereits am 31. August den Amerika Cup in Los Angeles abgehalten. Nach dem Europa Cup folgt nun der Asia-Pazifik Cup am 28. September. Insgesamt acht Spieler werden im Weltfinale antreten. Der Gewinner des Finales sichert sich seinen Rang als bester Beschwörer von Summoners War – sowie ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar.

Die Matches der SWC 2019 können auf dem offiziellen Summoners War eSports YouTube-Kanal angesehen werden. Die Spielerprofile sind ebenfalls auf dem Kanal zu finden.