Summoners War – Spende eines Klassenzimmers an Bildungseintrichtung

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Com2uS hat den Start des nächsten Spenden-Projekts in Summoners War für die Einrichtung des sechsten Com2uS Global-IT-Klassenraums bekannt gegeben.

Summoners War – Com2uS spendet Klassenzimmer an Bildungseintrichtung

Im Rahmen dieses Projekts nehmen die Spieler an einem Ingame-Event mit dem Ziel teil, eine gemeinsame Mission zu erfüllen. Sobald die Mission abgeschlossen ist, gibt Com2uS eine Spende an Good Neighbors, eine internationale, humanitäre Entwicklungs-NGO in Korea, um die Einrichtung eines weiteren Com2uS Global-IT-Klassenraums zu unterstützen.

Das Event läuft bis zum 3. Februar und ist für alle Summoners War-Spieler zugänglich. Die Spieler können durch das Beantworten von Fragen rund um Summoners War am Ingame-Event teilnehmen.

Durch tägliches Spielen erhalten Spieler die Möglichkeit, sich Tickets zu verdienen. Diese Tickets gewähren ihnen Zugang zu Rätseln aus verschiedenen Kategorien: Monster, Rune, Arena und Dungeon. Für richtige Lösungen stehen eine Vielzahl an Belohnungen zur Verfügung – sowie Bonusbelohnungen für die Anzahl eingesetzter Tickets.

Das Projekt der Global-IT-Klassenräume wurde darauf ausgelegt, aufstrebende Kinder und Jugendliche bei der Erfüllung ihrer Träume zu unterstützen. Com2uS führt dieses Projekt fort, um auf der ganzen Welt mehr IT-Klassenzimmer für Schüler in bedürftigen Regionen einzurichten und so ihre Bildung zu fördern.

Summoners War steht im Apple App Store und Google Play Store zum Download bereit.