Summoners War – Weltweit über 100 Millionen Downloads

Com2uS hat bekannt gegeben, dass das beliebte Rollenspiel Summoners War weltweit bereits über 100 Millionen Downloads erreicht hat.

Die pro Kontinent weitgehend gleichmäßige Verteilung der Downloads belegt zudem die weltweite Beliebtheit des Rollenspiels. 50 % aller Downloads wurden in westlichen Märkten getätigt, davon 17 % in Europa und 33 % in den Märkten Amerikas und Ozeaniens. Die andere Hälfte ging nach Asien, einschließlich großer Märkte wie Südkorea, China, Japan und anderer Regionen.

Summoners War konnte seit seinem Start im App Store in 74 Ländern den 1. Platz belegen, sowie im Google Play Store in 20 Ländern. Darüber hinaus erreichte es in der Kategorie „RPG“ im App Store in 116 Ländern den 1. Platz – im Google Play Store in 96 Ländern.

Com2uS hat außerdem bekannt gegeben, dass man zur Feier der 100 Millionen Downloads den Plan verfolgt, in absehbarer Zeit einen animierten Kurzfilm basierend auf der Summoners War-IP zu veröffentlichen. Hierzu arbeitet das Unternehmen mit Skybound Entertainment zusammen, die unter anderem durch die „The Walking Dead“-TV-Serie und den „The Long Dark“-Konsolentitel bekannt sind.

Zudem nimmt Com2uS dem Anschein nach weitere geschäftliche Tätigkeiten in Angriff, um die Spielmarke in weiteren Geschäfts- und Entwicklungsfeldern zu etablieren.

Com2uS hierzu: „Summoners War hat sich zu einem langfristigen Erfolg entwickelt. Das Spiel bietet eine stabile Plattform mit regelmäßigen Updates und Events. Wir werden auch weiterhin aktiv im weltweiten Markt auftreten und die globale Stärke unserer Marken unter Beweis stellen.“