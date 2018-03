Konami Digital Entertainment B.V. hat den Erscheinungstermin für Super Bomberman R bekanntgegeben. Das Spiel erscheint weltweit am 14. Juni für die Playstation 4 und Xbox One. Am 13. Juni ist die PC-Version via Steam erhältlich.

Super Bomberman R- Es erwarten euch einzigartige Charaktere

In Zusammenarbeit mit Sony, Microsoft und Valve hat Konami besondere Charaktere erstellt. Beim Kauf von Super Bomberman R erhaltet ihr, je nach Plattform, folgende einzigartige Charaktere: Ratchet & Clank Bomber, Master Chief Bomber, P-body Bomber.

Zusätzlich könnt ihr wenn ihr Super Bomberman R digital vorbestellt oder die Shiny Edition im Handel erwerbt, folgende neue Charaktere hinzubekommen: 8 Shiny Bomberman Brothers Set und Golden Vic Viper Bomber.

In Super Bomberman R könnt ihr gleichzeitig im Story Modus zusammenarbeiten, um die verschiedenen Level zu meistern. Ihr lenkt euren Bomberman durch ein labyrinthähnliches Spielareal und zündet Bomben. Dabei müsst ihr eine bestimmte Zeit einhalten, um Wege zu öffnen und Kontrahenten oder die CPU-gesteuerten Feinde auszuschalten. Neben dem Story Modus könnt ihr im Battle Modus mit bis zu acht Spielern lokal oder online euch gegenseitig bekämpfen. Im wettbewerbsorientierten Grand Prix Modus könnt ihr euch mit bis zu drei anderen Spielern zusammenschließen und gegen andere Teams antreten.