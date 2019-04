0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Reef Entertainment hat bekannt gegeben, dass das JRPG Super Neptunia RPG in Europa im Sommer für PlayStation 4 und Nintendo Switch erscheint.

Super Neptunia RPG – Erscheinungstermin im Sommer 2019

Das Spiel wurde von den Artisan Studios in Kanada entwickelt und erweckt die Charaktere der Neptunia-Serie in einer neuen Art und Weise zum Leben. Jeder Charakter wurde von Tsunako, dem Künstler hinter der Serie, handgezeichnet und dann von einem talentierten Team digital zum Leben erweckt. Der Spieler kann Dungeons und die rundenbasierten Kämpfe so erleben wie er es mag: in 2D oder 3D!

Die Geschichte von Super Neptunia RPG:

Die selbsternannte Heldin Neptune erwacht in einer vertrauten Umgebung ohne Erinnerungen außer die an ihren Namen. Mit der Hilfe eines Mädchens namens Chrome sowie drei anderen bekannten Gesichtern aus dem Neptunia-Universum, macht sich Neptune auf der Suche nach ihren Erinnerungen. Die Welt, in der sie sich befinden, wird jedoch von Feinden angegriffen, die die Welt wieder in eine 2D-Zeit zurückbringen wollen. Der Kampf um die 3D-Zukunft beginnt!

Key Features: