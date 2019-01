0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Bandai Namco Entertainment hat zwei neue Versionen von Sword Art Online angekündigt.

Sword Art Online – Zwei neue Versionen erhältlich

Die Sword Art Online: Fatal Bullet Complete Edition beinhaltet das vollständige Spiel. Alle vorherigen DLCs sowie die neue Erweiterung Dissonance Of The Nexus sind enthalten. Damit kommen gänzlich neuen Szenarien und neue Charaktere dazu. SpielerInnen tauchen in eine neue virtuelle Welt von Gun Gale Online ein, die den Einsatz von Schusswaffen im Kampf, leveln und das Erlangen von Fähigkeiten im Laufe der Geschichte bietet.

Die Complete Edition ist ab Freitag, den 18. Januar 2019, digital für PlayStation 4, Xbox One und PC erhältlich. Die Version für Nintendo Switch erscheint zu einem späteren Zeitpunkt. Mit Hollow Realization Deluxe Edition können SpielerInnen nun erstmals das gesamte Spiel, das ursprünglich für PlayStation 4 und Playstation Vita entwickelt wurde, mit allen zusätzlichen DLCs auf Nintendo Switch genießen. Mit einer einzigartigen Geschichte, unter der Leitung des Sword Art Online-Autors Reki Kawahara entwickelt, bietet die Hollow Realization Deluxe Edition eine riesige Welt mit einem MMORPG-ähnlichen Interface und anspruchsvollen Raid Boss-Kämpfen. Das Spiel erscheint im Frühjahr 2019.