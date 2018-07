Tango 5 Reloaded, das neueste Spiel der NEXON Korea Corporation startet heute in die Open Beta. In Tango 5 Reloaded treten die Spieler in berauschenden 4-vs-4 Echtzeit-Gefechten gegen Gegner aus der ganzen Welt auf einer gitterbasierten Map an. Das Spiel stellt Beweglichkeit, Wachsamkeit und die Fähigkeiten der taktischen Planung der Spieler auf den Prüfstand, wenn sie ihre Herausforderer besiegen wollen.

Tango 5 Reloaded – Open Beta für PC-Spieler gestartet

Die Open Beta von Tango 5 Reloaded steht vom 18.-25. Juli 2018 allen PC-Spielern mit einem Steam- oder Nexon-Account zur Verfügung.

Teamwork, Strategie, Kontrolle über den Helden und schnelle Entscheidungen sind Schlüsselfaktoren für einen Sieg in Tango 5 Reloaded. Die Spieler müssen ihren Schwächen ins Gesicht sehen, um wichtige Punkte auf der gitterbasierten Map einzunehmen und zu halten. Dazu müssen sie ihre Einheiten mit einzigartigen Waffen und Fähigkeiten ausrüsten. Gleichzeitig müssen sie klare Taktiken ausarbeiten und ihre Teammitglieder koordinieren, um ihre volle Zerstörungskraft auf das gegnerische Team loszulassen.

Tango 5 Reloaded – Features