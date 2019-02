0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Sega hat eine weitere Strecke Team Sonic Racing bekannt gegeben. Zusammen mit dem passenden Soundtrack für das teambasierte Fun-Racing-Spiel zieht es SEGA hinaus in die klirrende Kälte. Das Spiel erscheint am 21. Mai 2019 auf Sony PlayStation 4, Microsoft Xbox One und Nintendo Switch.

Team Sonic Racing – Neues Video stellt Rennstrecke Frozen Junkyard vor

Auf der neuen Karte “Frozen Junkyard“ rasen Sonic und seine Freunde über einen gefrierbrandgefährlichen Schrottplatz. Dabei setzen sie sich knallhartgefrorenen Hindernissen und eiskalten Laser-Angriffen eines riesigen „Death Egg Robot“ aus.

Jun Senoue, der ikonische Komponist für die Sonic-Serie hat sich extra mit Tyler Smyth von den “Danger Kids” zusammengetan, um einen klirrenden Song für diese eisige Rennstrecke zu erschaffen. Im Anschluss an die bereits erfolgreiche Zusammenarbeit an dem “Infinite“-Track hat das Duo einen weiteren neuen Song für Team Sonic Racing erschaffen.

Entwickelt vom preisgekrönten Studio Sumo, ist Team Sonic Racing die ultimative Arkade-Rennspiel-Erfahrung für alle Altersstufen. Es bietet zahlreiche Lieblingscharaktere und bekannte Gebiete aus dem Sonic-Universum. Spieler fahren gemeinsam im Online Multiplayer oder dem lokalen Koop-Modus. Dabei nutzen sie dynamische Team-Mechaniken und vielseitige Möglichkeiten zur Fahrzeug-Individualisierung, um anschließend erfolgreich über die Ziellinie zu rasen.