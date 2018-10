0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die diesjährige TekkenWorld Tour endet am Wochenende von Samstag, den 1. Dezember bis Sonntag, den 2. Dezember 2018 in Amsterdam, Niederlande. Der zweitägige Wettbewerb wird alte Rivalitäten wieder aufleben lassen und neue schaffen, da Weltklasse-Tekken-SpielerInnen aus Amerika, Europa und Asien – wie z.B. Knee, Saint, Anakin, HighLow, JDCR, Tissuemon, Qudans (Tekken World Tour 2017 Champion) und mehr – zusammenkommen, um zu bestimmen, wer die besten Tekken 7-SpielerInnen der Welt sind.

Tekken 7 – World Tour 2018 Finale in Amsterdam

Für diejenigen, die nicht dabei sein können, wird die Veranstaltung weltweit exklusiv auf Twitch live übertragen (Twitch.tv/Tekken).

Mit einem Preisgeld in Aussicht steht bei den SiegerInnen der Tekken World Tour 2018 Finals viel auf dem Spiel. SpielerInnen, die teilnehmen möchten, sich aber während der regulären TWT-Saison nicht durch Platzierungsturniere qualifiziert haben, können an einem „Last Chance Qualifier (LCQ)“-Event teilnehmen, das am Samstag, den 1. Dezember im Theater Amsterdam, dem diesjährigen Austragungsort des Tekken World Tour 2018 Finals, stattfindet. Das LCQ wird aus 256 SpielerInnen bestehen, die um den ersten Platz kämpfen, der sie für das Hauptevent am 2. Dezember als einen von 20 SpielerInnen qualifiziert, welche um den begehrten Titel des Tekken World Tour 2018 Champions kämpfen.

Während des zweitägigen Wettbewerbs haben die TeilnehmerInnen die Möglichkeit, Katsuhiro Harada, Franchise Director für die Tekken-Serie bei Bandai Namco Entertainment Inc. sowie Michael Murray, Mitglied des Tekken 7 Designteams, zu treffen. Beide werden vor Ort sein, um mit den Tekken-Fans zu sprechen, Autogramme zu geben und Fotos zu machen.

Eine begrenzte Anzahl von Tickets für das Finale der tekken World Tour 2018 ist auf der folgenden Website erhältlich.

Die Tekken World Tour 2018 Finals findet im Amsterdam Theater in Amsterdam, Niederlande statt:

Danzigerkade 5

1013 AP AMSTERDAM

theateramsterdam.nl