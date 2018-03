NIS America und die flashpoint AG haben heute die Veröffentlichung von The 25th Ward: The Silver Case bekanntgegeben. Der ursprünglich nur in Japan erschienene Nachfolger zu The Silver Case bietet in der Remaster-Version komplett überarbeitete HD-Assets und neue Inhalte. The 25th Ward: The Silver Case ist ab sofort für die PlayStation 4 im Handel erhältlich.

The 25th Ward: The Silver Case- Ein mysteriöser Fall

Die Story knüpft an den Ereignissen der letzten 5 Jahre an. In The Silver Case findet ihr im Jahre 1999 in einem Zimmer des „Bayside Tower Land“ Apartmentkomplexes eine tote Frau auf. Dieser Fall löst eine Reihe von weiteren und scheinbar zufälligen Ereignissen aus. Unterschiedliche Protagonisten, einschließlich The Silver Case Tokio Morishima sind involviert. Aus allen Blickwinkeln betrachtet enthüllt sich ein wahrhaft schockierendes Muster.

Features