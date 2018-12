The Caligula Effect: Overdose – Erscheinungszeitraum steht fest

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

NIS America hat den Releasezeitraum von The Caligula Effect: Overdose bekannt gegeben. Das JRPG erscheint am 15. März 2019 auf Nintendo Switch und PlayStation 4. Als gefeiertes Original hat man das Spiel 2017 auf der PlayStation Vita veröffentlicht. Mit dem neuen Ableger bietet man nun ein neues User Interface, neue Story-Elemente inklusive einer neuen Protagonistin, neue Szenarien und neue Spielenden an



The Caligula Effect: Overdose – Schöner und flüssiger

Mobius ist eine idyllische Welt, die nur dazu erschaffen wurde, um Menschen ihre Sorgen vergessen zu lassen. In dieser Welt, geschaffen durch eine KI, verschmelzen Realität und Fantasie. Doch nicht alles ist so wie es scheint. Der Spieler muss mit seinen Mitschülern aus dieser Welt entkommen und in die reale Welt zurückkehren.

Features:

The Caligula Effect: Overdose erscheint mit verbesserten Grafiken und flüssigerem Gameplay. Die Spieler erkunden neue Szenarien, entdecken neue Enden und die „Forbidden-Musician-Route“, während sie der virtuellen Welt von Mobius entkommen. Spieler können auf einen neuen, weiblichen Charakter zugreifen sowie zwei neue Mitglieder des Go-Home-Clubs treffen. Alle haben ihre eigene Geschichte zu erzählen. Im Kampfsystem verschmelzen rundenbasierte Strategie mit knallharter Action. Die richtige Strategie ist der Schlüssel zum Sieg.