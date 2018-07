Mit The Coma: Recut bringt Headup ein neues Genre in sein Portfolio. Das Visual Novel mit Horror-Atmosphäre erscheint morgen für die Nintendo Switch.

The Coma: Recut – Die unheimliche Visual Novel

Nachdem Youngho fast die Nacht durchgebüffelt hat, um sich auf die am nächsten Tag stattfindenden Abschlussprüfungen der Sehwa High vorzubereiten, hat er einen verstörenden Traum. Als er am nächsten Tag zur Schule kommt erfährt er, dass etwa zur gleichen Zeit eine seine Mitschülerinnen versucht hat sich dort umzubringen. Doch ungehindert davon geht der Unterricht weiter…

Durch den fehlenden Schlaf nickt er während seiner Prüfung ein und findet sich plötzlich in der Nacht wieder – eingeschlossen in der Schule! Doch ein noch größeres Problem ist, dass er nicht allein zu sein scheint, denn die ersten Person der er begegnet, ist seine Vertrauenslehrerin – jedoch in einer erschreckend blutrünstigen Variante…

Ihr könnt weglaufen. Ihr könnt euch verstecken. Aber lebt ihr dadurch lange genug, um das grauenhafte Geheimnis der Sehwa High zu lüften?