Ubisoft hat bekanntgegeben, dass Derby Demolition, das zweite kostenfreie Update für Ubisofts Motorsportspiel The Crew 2, am 5. Dezember auf PlayStation 4, Xbox One und Windows PC verfügbar sein wird.

The Crew 2 – Demolition Derby im zweiten großen Update

Demolition Derby führt eine brandneue Disziplin ein. Die Teilnehmer müssen es in die Top 3 schaffen, indem sie die höchste Punktzahl innerhalb eines Zeitlimits erzielen. Dafür wurden zwei neue Arenen gebaut, die geradezu prädestiniert sind, um den Zerstörungswahn auszuleben. In der Bonneville-Salzwüste sammeln die Spieler Punkte, indem sie die Autos ihrer Gegner zerstören und dabei Hindernissen wie Aufzügen, einem gefederten Boxhandschuh und anderen Vehikeln ausweichen.

Auf dem Tucson-Flugzeugfriedhof können die Spieler ihre Gegner von der Fahrbahn drängen und so noch mehr zerstören. Mit Demolition Derby erscheint auch der langersehnte PvP-Modus für The Crew 2. Angefangen bei der Stufe Neuling können bis zu acht Spieler in verschiedenen Disziplinen wie Street Racing und Motocross in immer wieder aktualisierten Events auf der US-Karte gegeneinander antreten. Spieler, die so richtig in Fahrt kommen wollen, können in die PvP-Liga einsteigen und so noch bessere Belohnungen erhalten. Die vier Demolition Derby-Autos lassen sich auch in anderen Spielmodi und im freien Fahren verwenden und lassen sich nahezu komplett zerstören.

Mit dem Update kommen weitere benzingeschwängerte Wettkämpfe, darunter exklusive Herausforderungen für Drift, Alpha Grand Prix und Rally Cross sowie zusätzliche Fähigkeiten im Spiel. Im Rahmen der monatlichen Fahrzeuge von The Crew 2 stehen der Audi RS3 LMS – 2017 und das Aeroboat – VS12 – 2018 ab sofort allen Spielern zu Verfügung.

Demolition Derby ist der nächste Schritt im Entwicklungsplan von The Crew 2. Das Team ist bestrebt, in den kommenden Monaten weiterhin umfangreiche neue Inhalte durch regelmäßige Updates einzuführen. Im September erschien das erste große kostenlose Update, Gator Rush und die Hovercraft-Disziplin.