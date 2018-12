0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat heute angekündigt, dass The Crew 2 vom 13. Dezember bis zum 16. Dezember auf der PlayStation 4, Xbox One und Windows PC gratis spielbar ist. Die Spieler haben Zugang zum kompletten Spiel. Dazu gehören auch die neuesten Ergänzungen Demolition Derby und der PvP-Modus. Sie stellen sich hunderten von Herausforderungen und können allein oder mit bis zu vier Spielern die gesamten USA zu Land, zu Wasser und in der Luft hinter dem Steuer ihrer Traumfahrzeuge erkunden.

The Crew 2 – Ubisoft kündigt kostenloses Wochenende an

Spieler, die ihre Reise in der offenen Welt von The Crew 2 in den USA fortsetzen wollen, behalten nicht nur ihren Spielverlauf, sondern erhalten auch einen Rabatt von bis zu 67 Prozent auf die The Crew 2 Standard, Deluxe und Gold Edition und 30 Prozent Rabatt auf den The Crew 2 Season Pass in allen Onlinestores vom 13. Dezember bis 20. Dezember. Zusätzlich erhalten Spieler, die vom 13. bis 16. Dezember an dem kostenlosen Wochenende von The Crew 2 teilnehmen, am 17. Dezember entsprechend ihrer Plattform ein kostenloses, exklusives Fahrzeug.