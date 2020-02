0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Little Hope ist der zweite Teil der The Dark Pictures Anthology und erscheint im Sommer 2020.

The Dark Pictures Anthology: Little Hope – Release im Sommer 2020

„Wir haben uns sehr über die Reaktionen der SpielerInnen und den Erfolg von Man of Medan, den ersten Teil der The Dark Pictures Anthology, gefreut“, so Peter Samuels, CEO von Supermassive Games. „Wir wissen das Feedback der Community zu schätzen und sind motiviert, weitere atemberaubende Horror-Erlebnisse, wie das bald erscheinende Little Hope, zu entwickeln.“

Vier Studenten und ihr Lehrer sind in der verlassenen Stadt Little Hope gefangen. Sie versuchen vor den albtraumhaften Erscheinungen zu fliehen, die sie erbarmungslos durch den dichten Nebel verfolgen. Damit sie aus der kleinen Stadt entkommen, müssen sie die Bedeutung der Geschehnisse verstehen. Darüber hinaus müssen sie herausfinden, wie diese Geschehnisse mit ihnen zusammenhängen.