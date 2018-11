0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Das erste Dev Diary zum kommenden Horrorspiel The Dark Pictures: Man of Medan ist verfügbar. Supermassive Games gewährt darin einen Einblick hinter die Kulissen der Entwicklung. Zudem erläutert man einen der wichtigsten Aspekte des Spiels – das Geisterschiff.

The Dark Pictures: Man of Medan – Erstes Entwicklertagebuch veröffentlicht

Das Team geht auf viele Details ein – vom authentischen Geräusch der Türen, der Art und Weise, wie der Klang im Inneren des Schiffes widerhallt, bis hin zum Konzept und den Einflüssen, die auf die Entstehung des Schiffes einwirken. Jedes einzelne Detail wurde entworfen, um den SpielerInnen ein möglichst atmosphärisches Erlebnis zu bieten.

The Dark Pictures ist eine Serie filmischer Horror-Einzelspiele, die regelmäßig ein neues, erschreckendes Erlebnis bieten sollen. Die Spiele sind nicht miteinander verbunden und bieten jedes Mal eine gänzlich neue Geschichte, ein neues Setting sowie neue Charaktere. In Man of Medan setzen vier junge Amerikaner die Segel zu einem Urlaubstauchgang, um ein Wrack aus dem Zweiten Weltkrieg zu erkunden. Während sich der Tag entfaltet und ein Sturm hereinbricht, verwandelt sich ihre Reise bald in etwas viel Düstereres…. Wer wird leben? Wer wird sterben?

The Dark Pictures: Man of Medan erscheint 2019 physisch und digital für PlayStation 4, Xbox One und PC Digital und wird neben einer deutschen Synchronisation auch eine englische, französische und italienische Sprachausgabe enthalten.