The Division 2 ist ab sofort für die Xbox One, PlayStation 4 und den Windows PC inklusive der Standard-, Gold-, Ultimate- und Sammleredition verfügbar.

The Division 2 – Blockbuster ist jetzt verfügbar

Als erfahrener Agent der Division müssen die Spieler alleine oder im 4-Spieler-Koop ein zerfallenes Washington D.C. zurückerobern. Spieler müssen sich sich durch ein im Maßstab 1:1 transformiertes Washington D.C. kämpfen. In dieser Stadt kämpfen umherziehende Fraktionen um die Kontrolle. Dabei entdecken die Spieler eine wahrhaft lebendige und atmende Welt. Sie ist gefüllt mit Menschen und vielen Aktivitäten, an denen sie teilnehmen können. Agenten vertreiben feindliche Fraktionen und reduzieren ihre Einflusszone. Daduch können Zivilisten an Stärke gewinnen und den Spielern mehr Hilfe bieten. Um diesen enormen Umfang zu vervollständigen, können sich Agenten auch an den beiden PvP-Modi versuchen. Modi Konflikt und das einzigartige Dark Zone Erlebnis. Letzteres verbindet den Spaß am PvE mit ständiger Bedrohung und dem Potenzial spannender PvP-Kämpfe.

Nach Abschluss der Hauptkampagne wird die Welt von der herausforderndsten Fraktion überfallen. Spieler müssen sich den Black Tusk entgegenstellen. Im Rahmen der Endspiel-First-Philosophie des Spiels werden sie eine völlig neue Palette von Werkzeugen und Aktivitäten eröffnen.

The Division 2 – Es wird nicht langweilig!

Darüber hinaus können sich die Spieler noch lange nach Abschluss der Hauptkampagne auf neue, einzigartige und vielfältige Aktivitäten freuen, beginnend mit einem ganzen Jahr kostenloser Inhalte nach dem Start, die Folgendes beinhalten:

erscheint kurz nach dem Release. Es enthüllt eine neue, herausfordernde Festung der Black Tusk; Operation „Dunkle Stunden“ wird ebenfalls kurz nach der Veröffentlichung starten und beinhaltet den ersten 8-Spieler-Raid in der Geschichte von The Division;

erscheint im Herbst 2019 und wird zusätzliche Hauptmissionen beinhalten, bei denen Spieler das Pentagon stürmen, um die Geheimnisse zu enthüllen, die sich unter einem der berühmtesten Orte Amerikas verstecken; Episode 3 erscheint im Winter 2019 und wird das erste Kapitel der Geschichte von The Division 2 abschließen und dabei den Weg für weitere Inhalte ebnen.

Für alle Spieler, die so schnell wie möglich an die neuen Inhalte gelangen möchten, gewährt der Year 1 Pass Folgendes: