Tom Clancy’s The Division 2

Tidal Basin, das erste Update für The Division 2 ist verfügbar. Tidal Basin ist Teil von Invasion: Die Schlacht um D.C, dem ersten kostenlosen Update nach Veröffentlichung. Das Update enthält auch die kommenden Inhalte Operation Dunkle Stunden. Dabei handelt es sich um den ersten 8-Spieler-Raid in der Geschichte von The Division.

The Division 2 – Erstes Inhaltsupdate Tidal Basin verfügbar

Als Teil der „Endgame und Post-Launch first“-Philosophie von The Division 2 bringt Invasion: Die Schlacht um D.C. neue Herausforderungen und Inhalte:

Die Spieler stehen vor einer neuen Herausforderung bei der Begegnung mit Tidal Basin , einem neuen Stützpunkt der Black-Tusk. Tidal Basin ist jetzt die Heimat für einige der mächtigsten Feinde im Spiel. Sie werden sich nicht leicht geschlagen geben.

, einem neuen Stützpunkt der Black-Tusk. ist jetzt die Heimat für einige der mächtigsten Feinde im Spiel. Sie werden sich nicht leicht geschlagen geben. Nach Einnahme des Tidal Basin -Stützpunktes können die Spieler in den Weltrang 5 aufsteigen. Sie haben die Möglichkeit einen Ausstattungswert von 450-500 zu erreichen.

-Stützpunktes können die Spieler in den Weltrang 5 aufsteigen. Sie haben die Möglichkeit einen Ausstattungswert von 450-500 zu erreichen. Invasion: Die Schlacht um D.C. beinhaltet eine neue heldenhafte Schwierigkeitsstufe und das bisher anspruchsvollste Gameplay.

Nach Erreichen des Weltrangs 5 werden wöchentliche Invasionen möglich, bei denen Black Tusk die Kontrolle über ausgewählte Hauptmissionen und Festungen in der Stadt übernimmt. Diese Aktivitäten sind schwieriger aber auch lohnender für Beute und Ausrüstung.

Spieler können sich nun an den zwei neuen Waffen Pestilenz und Nemesis erfreuen. Außerdem gibt es drei neue Ausstattungsgarnituren: Wahrer Patriot, Fest Verdrahtet und Aktivierte Direktive.

Im Rahmen des Updates haben alle Spieler auch Zugang zu einer neuen PVP-Karte namens Fort McNair.

Das Bekleidungsereignis Invasion ermöglicht es Agenten von feindlichen Fraktionen inspirierte Outfits sowie neue Masken und Waffenskins zu sammeln.

Operation Dunkle Stunden ist die härteste aller Herausforderungen: ein 8-Spieler-Raid, bei dem am 25. April die Teamarbeit der erfahrensten Agenten auf die Probe gestellt wird.

In einem späteren Update können die Agenten eine brandneue Spezialisierung freischalten.

The Division 2 – Geplante Inhalte

Während Invasion: Die Schlacht um D.C. die ersten kostenlosen Inhalte für den Year 1 Post Launch mitbringt, können sich die Agenten bereits auf weitere folgende Inhalte dieses Jahres freuen: