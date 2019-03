The Division 2 – Ubisoft veröffentlicht neuen Live-Action-Trailer

1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Ubisoft hat den zweiten Teil der neuen Live-Action-Trailer im Universum von Tom Clancy's The Division 2 veröffentlicht. Der Trailer ist inszeniert von dem renommierten Filmemacher Nicolas Winding Refn in Partnerschaft mit der DDB°-Agentur. Der neue Kurzfilm A Good Guy ist die Fortführung des ersten Teils The Drawing und gibt einen atmosphärischen Eindruck in die Welt eines Division-Agenten.

The Division 2 – Die Welt steht am Abgrund

In New York City hat sich seit sieben Monaten ein tödliches Virus ausgebreitet. Spieler erleben ein kollabierendes Washington, D.C.. Die Welt steht am Abgrund und die Menschen erleben die größte Krise, die jemals in der Geschichte der Menschheit stattgefunden hat. Infolge des Virus haben Stürme, Überschwemmungen und das damit einhergehende Chaos die Stadt radikal verändert. Von überfluteten Stadtgebieten bis hin zu verwüsteten historischen Stätten und Wahrzeichen. Spieler tauchen in eine dynamische offene Welt mit einer Vielzahl von Umgebungen und Biomen ein. Als Veteranen der Division sind die Spieler die letzte Hoffnung im Kampf gegen den totalen Zusammenbruch der Gesellschaft. da feindliche Fraktionen um die Kontrolle über die Stadt kämpfen. Wenn Washington, D.C. fällt, dann fällt die gesamte Nation.

The Division 2 – Mobiles Augmented-Reality-Erlebnis

Ubisoft hat eine neue AR-Erfahrung namens The Division 2 Echo Experience vorgestellt. Echo Experience ist in Zusammenarbeit mit DDP Paris und Make Me Pulse entstanden.

Es handelt sich um ein einzigartiges, immersives Erlebnis, das Augmented Reality und GPS-Technologien nutzt. Damit möchte man die Spieler in die Welt von Tom Clancy´s The Division 2 eintauchen lassen. Echo Experience wird ausschließlich mit englischer Sprachausgabe erhältlich sein. Jedoch verfügt es über spanische, französische, italienische, deutsche, traditionelle chinesische und thailändische Untertitel. Echo Experience ist ab jetzt in ganz Europa, im Nahen Osten und in Asien verfügbar. Interessierte Spieler können von Mobilen Geräten aus unter folgendem Link zugreifen.

Echo Experience ist über eine spezielle Anwendung zugänglich, die ausschließlich über Messenger verfügbar ist. Es ermöglicht den Fans, tiefer in die Geschichte des Spiels einzutauchen. In mehr als 50 verschiedenen Geschichten entdecken die Spieler den Alltag der Zivilbevölkerung von Washington D.C. sieben Monate nach dem Ausbruch des Virus in New York City. Mehrere interessante Orte wie Lebensmittelgeschäfte, Schulen, Tankstellen oder Banken befinden sich in jeder der Städte, in denen The Division 2 Echo Experience integriert ist. Die Spieler erhalten ihre Standortkoordinaten dank eines integrierten GPS. Während die Spieler die Echo-Geschichten freischalten, sammeln sie exklusive Belohnungen und Gegenstände im Spiel, die automatisch freigeschaltet werden, wenn Tom Clancy´s The Division 2 über den Ubisoft Club gestartet wird.