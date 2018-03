Am 28. März erscheint die neueste und größte Erweiterung „Houses of Morrowind“ für das beliebte strategische Kartenspiel The Elder Scrolls: Legends. Ihr reist ins eigentümliche und fremdartige Land VVardenfell und könnt mehr als 140 neue Karten sammeln. Schwört den fünf großen Häusern von Morrowind die Treue und bringt sie in ihren Intrigen voran. Weiterhin werdet ihr andersweltliche Kreaturen entdecken. In VVardenfell stößt ihr auch auf leibhaftige Götter und eurem Erzfeind, dem mächtigen Dagoth Ur. Die Erweiterung „Houses of Morrowind“ erscheint am 28. März für PC, Mobilgeräte und Tablets.

The Elder Scrolls: Legends- Neue Karten hinzugefügt

Unter dem Banner eines der fünf Häuser von Morrowind zieht ihr in die Schlacht, um die mächtigen neuen Drei-Attribute-Decks freizuschalten.

Um ein Drei-Attribute-Deck zu erstellen, müsst ihr lediglich eine der neuen Drei-Attribute-Karten zu einem neuen oder einem vorhandenen Deck hinzufügen. Ihr wolltet schon immer mal Tazkad mit einem Kampfstreitkolben des Wächters ausrüsten? Oder durch Laaneths Hilfe frühzeitig an Allena Benoch kommen? In einem Drei-Attribute-Deck ist das alles möglich. Es muss allerdings mindestens 75 Karten enthalten und es dürfen keine Karten der restlichen Attribute dabei sein. Um der Erweiterung der Deckgröße von Drei-Attribute-Decks Rechnung zu tragen, wird die maximale Deckgröße durch Houses of Morrowind für alle Decks auf 100 erhöht.

The Elder Scrolls: Legends- Neue Fähigkeiten

Meistert ein neues Set von Schlüsselwörtern – eins für jedes Haus. Diese Schlüsselwörter sind mit mächtigen neuen Fähigkeiten verknüpft, die die Attribute und Merkmale jedes Hauses repräsentieren.