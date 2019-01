0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

The Elder Scrolls: Legends hat mit Inseln des Wahnsinns, die nächste große Erweiterung erhalten. Die Erweiterung erscheint heute für PC, iOS- und Android-Geräte. Spieler können jetzt in Sheogoraths ganz persönliches Reich des Vergessens eintauchen. Das Reich wurde erstmals in The Elder Scrolls IV: Oblivion vorgestellt. In The Elder Scrolls: Online erbeten sie Hilfe vom Verrückten Gott daselbst.

The Elder Scrolls: Legends – Inseln des Wahnsinns erscheint heute

The Elder Scrolls: Legends hat einen frischen Anstrich erhalten. Spieler können sich auf brandneue Karten, die neuen Reihenbedingungen Schwermut und Wahn, Doppel-Karten, die zunächst als eine Karte erscheinen und sich dann teilen, ein neues Spielbrett und vieles mehr. freuen

Das Inseln des Wahnsinns-Dreierpaket kostet 19,99 € (UVP). Spieler erhalten sofortigen Zugang zu allen drei Inseln des Wahnsinns-Akten sowie dem „Fürst des Wahnsinns“-Kartenrücken. Jeder Akt kann auch einzeln für 1.000 Gold oder 7,99 € (UVP).

Verabschiedet euch von eurer letzten bisschen geistiger Gesundheit – und betretet Sheogoraths Reich des Chaos und der Katastrophen.