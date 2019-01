0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Die neueste und bislang größte Erweiterung für The Elder Scrolls: Legends “Inseln des Wahnsinns” erscheint am 24. Januar offiziell für PC, iOS- und Android-Geräte. Der Trailer gewährt erste Einblicke in die fesselnde Geschichte eines verzweifelten Vaters. Dieser sich dem Wahnsinn, um seinen Sohn retten zu können.

The Elder Scrolls: Legends – Inseln des Wahnsinns offiziell angekündigt

Legends-Spieler können sich nicht nur auf neue Karten und Reihen-Mechaniken freuen. Ebenso können Spieler eine eine Geschichte erwarten, die eine Mischung aus Heiterkeit und Tragik bietet. In Kürze soll die Erweiterung auf der The Elder Scrolls: Legends-Webseite vorbestellbar sein. Dort können Spieler auch schon mal einen Blick auf den neuen Kartenrücken des verrückten Gottes werfen, den alle Vorbesteller des Bundles mit allen drei Kapiteln zum Release erhalten.

Inseln des Wahnsinns ist für 19,99 € (UVP) vorbestellbar und enthält alle drei Kapitel, einen Kartenrücken und einen Titel. Das Dreierpack Premium Bundle ist für 49,99 € (UVP) vorbestellbar und enthält alle drei Kapitel, einen Premium-Kartenrücken, zwei Titel und Zugriff auf alle Inseln des Wahnsinns-Karten in der Premium-Version zum Release. Ab Release wird Inseln des Wahnsinns auch im Spiel für 1000 Gold pro Kapitel erhältlich sein, oder für 19,99 € (UVP) für alle drei Kapitel plus Kartenrücken des verrückten Gottes.