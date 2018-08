Bethesda will, dass Spieler von The Elder Scrolls Legends mit allen zusammenspielen können – unabhängig von der Plattform auf der sie sich befinden. Doch ein Global Player stellt sich diesem Plan in den Weg. Sony. Nachdem bereits Epic Games mit Fortnite vor Sony gescheitert ist, springt jetzt auch Bethesda in die Diskussion ein. Und die Ansage ist klar wie nie: Wenn Cross-Play nicht möglich ist mit der PS4, dann erscheint das Kartenspiel eben nicht auf dieser Konsole.

The Elder Scrolls Legends – Abschottung hilft keinem

Pete Hines, Marketing VP bei Bethesda, sprach mit den Jungs von Game Informer über das Thema. Dabei betonte er, dass der Titel nicht nur alleine, sondern vor allem im Mehrspieler gezockt werden kann. Und damit nicht genug, denn „es ist sowohl Cross-Platform Play, als auch Cross-Plattform Progress … Unsere Anforderung ist, dass das System, auf dem das Spiel erscheinen soll, diese Dinge auch unterstützt.“

Zudem führte er aus, dass man nicht ein Spiel haben könne, „das überall funktioniert, aber nicht auf diesem einen Ding. Es funktioniert gegenwärtig auf Apple, Google, Steam und Bethesda.net und es ist egal, wo ihr eure Sachen kauft, ob ihr auf einer Plattform spielt – alles ist immer da. Es gibt kein ‚Oh, es ist einfacher zu handhaben und die Framerate ist auf dieser Plattform besser‘. Es ist ein Strategiespiel. All das ist egal.“

Während Hines nie den konkreten Übeltäter nennt – klar ist, dass er Sonys PlayStation 4 meint. Man befinde sich zwar in Gesprächen, doch die Verhandlungsbasis ist auf Seiten Bethesdas nicht verhandelbar. Es sei inakzeptabel, dass es eine Version geben soll, die völlig abgeschottet von anderen ist. Es würde dem Ecosystem des Spiels schlussendlich nur Schaden hinzufügen.

Sobald Sony sich in dieser Hinsicht rührt, lassen wir es euch natürlich umgehend wissen. Der Widerstand in der Branche wächst mit jedem Tag.