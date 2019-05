0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Elsweyr, eines der ältesten und am wenigsten bekannten Länder Tamriels, wird aus gleich mehreren Richtungen angegriffen. Und in dieser Situation öffnen die ZeniMax Online Studios die Tore zum neuesten Kapitel von The Elder Scrolls Online. Seit dem 21.05.2019 können Spieler auf PC und Mac im Rahmen des vorzeitigen Zugangs zu The Elder Scrolls Online: Elsweyr über die Macht des Nekromanten verfügen. Dabei können sie ihre Macht gegen die eindringenden Drachen und kaiserlichen Armeen einsetzen. Der vorzeitige Zugang für PC/Mac steht allen Spielern zur Verfügung, die ESO: Elsweyr auf diesen Plattformen gekauft haben. Die vollständige Veröffentlichung auf PC/Mac sowie für Xbox One und PlayStation 4 ist am 4. Juni.

The Elder Scrolls Online: Elsweyr – Ab sofort auf PC/Mac verfügbar

Abenteuer in der Wüste Elsweyrs:

In „Elsweyr“ können die Spieler das weite Grasland der Savannen, sengende Wüsten und prunkvolle Städte bereisen. Gleichzeitig müssen sie mit vorrückenden kaiserlichen Truppen und bedrohlichen Drachen fertigwerden. Das Heimatland der Khajiit ist voller Leben, Geschichte, Kultur und Mythologie. Dadurch bietet es sowohl neuen als auch alten Spielern Dutzende Stunden Quests und Herausforderungen.

Drachen sorgen in Elsweyr für Chaos:

Drachen sind nach Tamriel zurückgekehrt. Unfreiwillig durch Abnur Tharn entfesselt jagen der große Kaalgrontiid und sein Gefolge vom Himmel aus und drohen damit, die angestammte Heimat der Khajiit niederzubrennen.

Eine völlig neue Klasse – Nekromant:

Mit dieser dunklen, mysteriösen neuen Klasse können die Spieler die Toten befehligen und mächtige Elementarmagie wirken. Dadurch können sie Feinde überwinden und ihre Verteidigung stärken. Mit den Schwarzen Künsten, die ihnen dienen, können sie das Fleisch unfreiwilliger Seelen nutzen, um diejenigen auszuschalten, die ihnen im Weg stehen. Mit dem Nekromanten ist der Tod selbst eine Waffe!