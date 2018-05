Die Zeit für neue Abenteuer in Tamriel beginnt jetzt! Das nächste Kapitel The Elder Scrolls Online: Summerset ist ab sofort für PC und Mac im Early Access verfügbar.

The Elder Scrolls Online: Summerset – Macht neue Entdeckungen

Ein neues Gebiet: die Insel Sommersend, die man zum ersten Mal seit The Elder Scrolls: Arena (1994) erkunden kann.

die Insel Sommersend, die man zum ersten Mal seit The Elder Scrolls: Arena (1994) erkunden kann. Es erwartet euch eine fesselnde Hauptgeschichte und viele Nebenerzählungen (über 30 Stunden Spielzeit).

und viele Nebenerzählungen (über 30 Stunden Spielzeit). Weiterhin könnt ihr euch auf eine neue Fertigkeitslinie , die lange Zeit geheim gehaltenen Kräfte des Psijik-Ordens freuen.

, die lange Zeit geheim gehaltenen Kräfte des Psijik-Ordens freuen. Eine neue Handwerksfähigkeit: das Schmuckhandwerk und vieles mehr.

Auf der ESO-Website gibt es sowohl die digitale Standard- als auch die digitale Collector’s Edition von The Elder Scrolls Online: Summerset. Weiterhin ist Elder Scrolls Online: Summerset bei Steam erhältlich. Die physische Collector’s Edition ist bei ausgewählten Händlern verfügbar und beinhaltet verschiedene Boni und eine Sammlerstatue.

Infolge des Erlasses von Königin Ayrenn steht Sommersend nun Fremden zum ersten Mal offen. Neuankömmlinge können in diesem bisher größten Kapitel-Gebiet die üppigen Wälder, die eindrucksvollen Lagunen und uralten Korallenhöhlen entdecken. Es gilt, den rätselhaften Psijik-Orden aufzusuchen, eine Geheimgesellschaft aus Magiern auf der Insel Artaeum, denn es warten eine neue Fertigkeitslinie mit mächtigen neue Fähigkeiten. Und wer den höchsten Gipfel von Sommersend erklimmt, stellt sich in Wolkenruh in einer herausfordernden Prüfung für 12 Spieler neuen Feinden.

Diejenigen, die The Elder Scrolls Online: Summerset im Laden oder digital (nicht als Upgrade) kaufen, bekommen das Grundspiel kostenlos dazu.

The Elder Scrolls Online: Summerset erscheint am 05. Juni für PC, Mac, Xbox One und PlayStation 4.