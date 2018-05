Bethesda hat das nächste Kapitel The Elder Scrolls Online: Summerset näher vorgestellt. Ihr könnt im neuen Kapitel die geheimnisvollen Weisen des Psijik-Ordens kennenlernen und zum ersten Mal überhaupt ihren Rängen beitreten. The Elder Scrolls Online: Summerset erscheint für PC/Mac am 21. Mai und für Xbox One und PlayStation 4 am 5. Juni. Das neue Kapitel heißt sowohl neue als auch erfahrene Spieler willkommen.

The Elder Scrolls Online: Summerset – Das Schicksal im Psijik-Orden

In The Elder Scrolls Online: Summerset reist ihr zur Insel Artaeum, wo ihr auf den rätselhaften Psijik-Orden treffen und diesem zum ersten Mal in der Elder Scrolls-Reihe auch beitreten könnt.

Dieser Geheimbund aus Magiern ist nach 350-jähriger Abwesenheit zurückgekehrt und hat eine einzigartige Questreihe und Story-Linie im Gepäck, im Rahmen derer ihr ganz Sommersend bereisen werdet, um zerstörerische und mysteriöse Zeitrisse zu schließen.

Sobald ihr in ihren Reihen aufgenommen wurdet, habt ihr Zugriff auf eine komplett neue Fertigkeitslinie des Psijik-Ordens, die einzigartige Fähigkeiten enthält Feinde können verlangsamt oder an Ort und Stelle eingefroren werden, durch Meditation können Leben oder Ressourcen wiederhergestellt werden und sogar die Zeit selbst kann zurückgedreht werden!

The Elder Scrolls Online: Summerset ermöglicht einfachere soziale Interaktionen und bietet neben erweiterten Gruppenoptionen auch die Möglichkeit, dass Spieler aller Stufen überall und jederzeit zusammen Quests erledigen können.

Mithilfe dieser neuen mächtigen Fähigkeiten könnt ihr die Insel Artaeum erkunden, den Turm Ceporah und den Ritenmeister Iachesis besuchen und die Geheimnisse der uralten Organisation und die Geschichte der Magiergilde enthüllen.

Bei Vorabkauf von „The Elder Scrolls Online: Summerset gibt es das Paket „Gabe der Königin“ sowie zusätzlich sofortigen Zugriff auf das Grundspiel von ESO und das Kapitel „Morrowind“ (nur für digitale Vorabkäufe unter bestimmten Bedingungen).