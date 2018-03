Das preisgekrönte Onlinerollenspiel erhält mit The Elder Scrolls Online: Summerset ein neues Kapitel. Die diesjährige Veröffentlichung schickt euch auf die atemberaubende Insel Sommersend. Hier könnt ihr die Heimat der Hochelfen zum ersten Mal seit The Elder Scrolls: Arena (1994) erkunden. The Elder Scrolls Online: Summerset erscheint für PC/Mac, Xbox One und PlayStation 4 am 5. Juni 2018.

The Elder Scrolls Online: Summerset- Zahlreiche Neuerungen und neue Inhalte

Dieses gewaltige und farbenfrohe neue Gebiet wartet mit einer epischen Hauptgeschichte, einer neuen Fertigkeitslinie basierend auf dem Psijik-Orden, der Einführung des Schmuckhandwerks auf sowie einem brandneuen Tutorial auf. Damit bietet The Elder Scrolls Online: Summerset ein breites Spektrum an Inhalten sowohl für Neulinge als auch für eingefleischte Veteranen.

Weitere Details zur Ankündigung von The Elder Scrolls Online: Summerset werden in den Videos zusammengefasst:

The Elder Scrolls Online: Summerset- Auf den Spur einer großen Verschwörung

Auf Befehl von Königin Ayrenn öffnen sich die Pforten von Sommersend für Fremde. Eine daedrische Bedrohung lauert in der atemberaubenden Heimat der Hochelfen. Ihr reist nach Sommersend, sammelt Verbündete und decket eine finstere Verschwörung auf, die ganz Tamriel bedroht.

Weiterhin könnt ihr euch auf neue Features und Herausforderungen freuen, darunter:

Ein neues Gebiet: Sommersend ist ein einzigartiges und wunderschönes Land. Damit wurde das Spiel um ein noch größeres Gebiet erweitert als das gewaltige Vvardenfell aus The Elder Scrolls Online: Morrowind.

Eine epische Hauptgeschichte: Die Hauptgeschichte von The Elder Scrolls Online: Summerset führt den daedrischen Handlungsbogen fort. Dieser begann 2015 mit der DLC-Spielerweiterung Orsinium.

Der Psijik-Orden: Zum ersten Mal überhaupt in einem „Elder Scrolls“-Spiel könnt ihr euch dem mysteriösen Psijik-Orden anschließen und dessen geheime Heimatstadt Artaeum aufsuchen.

Neue Fertigkeitslinie: Es gilt, die Magie des Psijik-Ordens zu meistern, um eine neue Fertigkeitslinie zu erhalten, mit der die Zeit selbst manipuliert werden kann.

Schmuckhandwerk: The Elder Scrolls Onlines neueste Handwerkslinie ermöglicht es euch, mächtige Ausrüstungsgegenstände für eure Charaktere herzustellen.

Neue Gruppenherausforderungen im PvE: Ihr könnt euch zusammentun, um euch den Herausforderungen von Wolkenruh, einer neuen Prüfung für 12 Spieler, zu stellen. Ihr könnt Gewölbe erkunden, Anführer niederstrecken oder euch an anderen neuen Inhalten versuchen wie beispielsweise den neuen Kluftgeysiren.

The Elder Scrolls Online: Summerset- Einsteigerfreundlich gestaltet

Die einzigartige Kapitelstruktur und Stufenskalierung von The Elder Scrolls Online erlaubt es Neulingen und Veteranen unabhängig ihrer Spielstufe einfach die neuen Inhalte zu nutzen. Ganz gleich ob ihr mit Stufe 1 beginnt oder schon alles besitzet, was ihr euch bisher erträumt habt. Mit Summerset findet ihr stets Herausforderungen, die zu euren Fähigkeiten passen und das auch Seite an Seite mit der gleichen Gruppe. Gemeinsam könnt ihr das neue Gebiet und dessen spannende Geschichten erleben.

Neue Spieler: Als Einsteiger könnt ihr einen Charakter erstellen und gleich mit The Elder Scrolls Online: Summerset beginnen. Dabei müsst ihr keine vorhergehenden Inhalte aus The Elder Scrolls Online abschließen. Ein neues Tutorial und ein neues Startgebiet verhelfen euch zu einem flotten Start, damit ihr schnell ausziehen könnt, um Tamriel vor der daedrischen Verschwörung zu retten.

Bestehende Spieler: Veteranen können ein Upgrade auf The Elder Scrolls Online: Summerset nutzen und ihre bestehenden Charaktere in das neue Gebiet bringen. Ihr könnt aber auch mit einem neuen Helden beginnen. Mit zahlreichen neuen Gruppeninhalten und Geschichten, die entdeckt werden wollen, bietet The Elder Scrolls Online: Summerset für alle Fans von The Elder Scrolls Online die beste Anlaufstelle, um noch tiefer in die Welt der Elder Scrolls einzutauchen.

The Elder Scrolls Online: Fantastische Belohnungen warten auf euch

Mit verschiedenen Vorverkaufs- und Vorbestelloptionen könnt ihr euch fantastische Belohnungen sichern. Damit bekommt ihr sogar sofortigen Zugang zu bereits bestehenden Inhalten in The Elder Scrolls Online.

Alle Einzelheiten zum Vorverkauf und Vorbestellungen für die Standardversion, die Upgrades und die Collector’s Edition findet ihr unter folgendem Link.

The Elder Scrolls Online: Start des Probeevents

Für diejenigen unter euch, die es nicht erwarten können, The Elder Scrolls Online zu entdecken, besteht ab heute die Möglichkeit, das Spiel für begrenzte Zeit kostenlos zu erleben. Die kostenlose Probe für The Elder Scrolls Online beginnt ab sofort für PC/Mac, PlayStation 4 und Xbox One. Mit dem kostenlosen Probeevent erhaltet ihr bis zum 27. März Zugriff auf das komplette Grundspiel.

Um loszulegen besuchet ihr einfach die entsprechende Website und wählt eure Wunschplattform.