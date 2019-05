The Elder Scrolls Online – Trailer zeigt Nekromanten-Klasse in Aktion

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Wenn es in Elsweyr regnet, dann gleich in Strömen! Im neuesten Kapitel zu Elder Scrolls Online kreisen nicht nur Drachen bedrohlich am Himmel, sondern Gefahren drohen in Gestalt der Untoten auch von unten. Sie erheben sich aus ihren Gräbern und stürmen auf Geheiß der lange herbeigesehnten Klasse des Nekromanten in die Schlacht – alles als Teil von Elder Scrolls Online: Elsweyr.

Hier in Elsweyr ist alles möglich, und die eigene persönliche Armee an Untoten könnte die beste Gelegenheit sein, gegen einfallende Feinde zu bestehen. Dabei kann es sich um Kaiserliche, Drachen oder andere Nekromanten handeln, die nicht ganz so freundlich sind. Auf folgender Seite lässt sich ESO: Elsweyr vorbestellen – für PC/Mac, PlayStation 4 und Xbox One. Erhältlich ist das neue Kapitel ab 4. Juni.

Die neusten Informationen will Bethesda am Dienstagabend im Bethesda MainStream um 19:00 Uhr auf Twitch bekannt geben.