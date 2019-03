0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

The Elder Scrolls Online. ZeniMax Online Studios hat heute bekannt gegeben, dass die Saison des Drachen nun auch auf den Konsolen offiziell beginnt.

The Elder Scrolls Online – Wrathstone DLC und Update 21 verfügbar

ZeniMax Online Studios hat die neueste DLC-Spielerweiterung für The Elder Scrolls Onlin veröffentlicht. Das Erweiterungspaket Wrathstone mit zwei neuen Verliesen ist jetzt auch für PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Update 21, eine kostenlose Aktualisierung des Grundspiels, sorgt außerdem für eine Reihe an Neuerungen und Verbesserungen auf diesen Plattformen. Wrathstone wurde zuvor am 25. Februar auf PC und Mac veröffentlicht.

Wrathstone eröffnet die jahresumfassende Saison des Drachen mit zwei neuen Verliesen – den Tiefen von Malatar und dem Frostgewölbe. Der DLC führt zu den Ereignissen des epischen Kapitels Elsweyr, das am 4. Juni erscheint und erstmalig Drachen in ESO einführt. Jedes Verlies verwahrt eine Hälfte der uralten Grollsteintafel, dem Schlüssel, den Abnur Tharn später verwendet, um die Kolosshallen zu öffnen, wobei er auch unbewusst die Drachen auf Elsweyr loslässt.

Die Helden von ESO werden damit beauftragt, sich durch die Verliese zu kämpfen, um beide Hälften der Grollsteintafel zu erlangen. In den Tiefen von Malatar erwartet sie eine uralte ayleïdische Ruine unter einer geheimen kaiserlichen Festung, während es sich beim Frostgewölbe um ein mit Fallen, Automaten und Goblins übersätes Dwemer-Gewölbe handelt.

Beide Verliese können in einer normalen Fassung, einer Veteranenversion und einer schwierigen Veteranenversion bestanden werden. Bestehen Spieler diese Herausforderungen für vier Spieler, erhalten sie mächtige neue Gegenstandssets und einzigartige Sammlungsstücke. Darunter zählen eine neue Erscheinung und ein friedlicher Begleiter. Die DLC-Spielerweiterung Wrathstone ist für alle Mitglieder von ESO Plus kostenfrei verfügbar sein und steht im Kronen-Shop zum Kauf zur Verfügung.

Zudem ist Update 21 zusammen mit dem neuen Verliespaket erschienen und beinhaltet kostenfrei für alle Spieler eine Reihe von Verbesserungen und neuen Funktionen, unter anderem eine neue Schlachtfeldkarte und PvP-Belohnungen, Änderungen an passiven Fähigkeiten, eine Überarbeitung des Gildenhändlers und vieles mehr!