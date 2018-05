Nichts passt besser zu Horror als noch mehr Horror. The Evil Within präsentiert den Found-Footage-Hit: Heilstätten. Er wird noch einmal auf der großen Leinwand in ausgewählten Städten gezeigt. Dabei könnt ihr Tickets gewinnen.

The Evil Within – Exklusive Kino-Screenings angekündigt

Weitere Informationen zu Städten und Zeiten findet ihr auf der Facebook-Seite von The Evil Within und direkt auf Eventbrite. Dort könnt ihr auch kostenlosen Tickets bestellen.

Darüber hinaus steht an diesem Wochenende für Fantasy-Fans die Role Play Convention in Köln vor der Tür. The Elder Scrolls Online: Summerset ist Hauptsponsor, und sorgt am Stand E-031 in Halle 10.2 für ein vielfältiges Programm. Creative Director Rich Lambert sowie die Cosplayerinnen Artcore und Monono Cosplay werden vor Ort sein und es wird Anspielstationen für das neue Kapitel Summerset und TES: Legends geben. Ein Fotograf hält den Besuch fest, mit etwas Glück kann man tolle Preise gewinnen und auf der Hauptbühne werden Details zum neuen Kapitel preisgegeben.

Weitere Informationen zur RPC 2018 finden Sie unter: https://www.rpc-germany.org/