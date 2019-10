The Fisherman: Fishing Planet – Ab sofort erhältlich

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Bigben und Fishing Planet LLC haben bekannt gegeben, dass The Fisherman: Fishing Planet ab heute im Handel erhältlich ist. Angelfreunde können diese umfassende Version des Free-to-Play-Hits nun mit allen bisher veröffentlichten DLCs und neuen exklusiven Inhalten auf PC, PlayStation 4 und Xbox One genießen.

The Fisherman: Fishing Planet ist ein Erlebnis für alle Freunde des Angelsports. Die Premiumversion des viel gespielten Fishing Planet umfasst alle bis dato veröffentlichten Inhalte in einem Paket – das Äquivalent von mehr als 35 DLCs – sowie Besonderheiten, die es nur in dieser Premiumversion des Spiels gibt. Durch den Sprung vom Free-to-Play-Modell mit bezahlten Inhalten zum Premium-Modell soll sichergestellt werden, dass die Spieler in eine umfassende Spielerfahrung eintauchen.

Inhalte von The Fisherman – Fishing Planet:

143 Fischarten mit realistischem Verhalten, davon vier exklusive Arten

19 ausgezeichnet gestaltete Angelplätze mit authentischen Hinter-gründen und passender Vegetation

Tausende Ausrüstungskombinationen, mit verschiedenen Besonderheiten

Dynamisches Wetter mit Tag-/Nacht-Zyklus und verschiedenen Jahreszeiten

Online-Wettbewerbe im Solo- und Co-Op-Modus samt Trophäen- und Ranglistensystem

Neue, exklusive Inhalte: