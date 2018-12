0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Square Enix hat bekannt gegeben, dass The Last Remnant Remastered ab sofort für die PlayStation 4 erhältlich ist.

The Last Remnant Remastered – Rollenspiel-Klassiker ab sofort erhältlich

Das Spiel erschien ursprünglich im Jahr 2008 und begeisterte mit seiner spannenden Geschichte, charismatischen Helden und einem innovativen Kampfsystem. In einer Welt voller Artefakte – antike Überbleibsel, die ihren Trägern mysteriöse Mächte verleihen – erleben Spieler die Reise von Rush, der mysteriöse Geheimnisse aufdecken muss.

The Last Remnant ist nun in endlich auch für die PlayStation 4 erhältlich und bietet dank Unreal Engine 4 eine stark verbesserte Grafik. Zudem werden Trophäen unterstützt und das Gameplay sowie die Benutzeroberfläche optimiert.

The Last Remnant Remastered ist ab sofort zum Preis von €19,99 und in digitaler Form für PlayStation 4 erhältlich. Jeder Käufer erhält neben dem Spiel ein exklusives PlayStation-Menüdesign.