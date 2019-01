0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Warner Bros. Interactive Entertainment hat den ersten offiziellen Trailer zu The LEGO Movie 2 Videogame veröffentlicht.

The LEGO Movie 2 Videogame – Erster Trailer veröffentlicht

Der Trailer gibt den Fans einen ersten Blick auf Emmet, Lucy und ihre Freunde, während sie durch unerforschte Welten reisen und geheimnisvollen Kreaturen begegnen. Im Spiel selbst begegnet ihr über 100 neuen Figuren und Fanlieblingen wie Batman, EisenBart, Benny, General Mischmasch und vielen weiteren. Das Spiel erscheint am 28. Februar 2019 für PlayStation 4, Xbox One und PC. Die Nintendo Switch-Version des Spiels erscheint am 28. März 2019.

The LEGO Movie 2 Videogame wurde von der lange erwarteten Fortsetzung The LEGO Movie 2 von Warner Bros. Pictures und Warner Bros. Animation Group inspiriert. Basierend auf den Ereignissen in The LEGO Movie 2 haben außerirdische Invasoren Steinstadt zerstört und Emmets Freunde entführt! Jetzt müssen Emmet, Lucy und eine Menge Heldencharaktere ihre Welt zurücklassen und ihre Freunde aus den Klauen der merkwürdigen Einwohner des Systar Systems befreien.