Das österreichische Indiestudio Mipumi Games hat heute die preisgekrönte Adventure Serie The Lion’s Song für Nintendo Switch herausgebracht. Die komplette Reihe, mit all ihren vier Episoden, ist im Nintendo Switch eShop erhältlich.

The Lion’s Song – Alle vier Episoden erhältlich

Bei diesem Titel handelt es sich um eine Serie von vier eigenständigen Point & Click Geschichten über fiktionale, überaus talentierte Künstler und Wissenschaftler im Wien Anfang des 20. Jahrhunderts. Jedes Kapitel folgt dabei einem dieser außerordentlichen Charaktere. Dabei zieht The Lion’s Song den Spieler hinein in ein Ringen um Kreativität, menschliche Verbindungen und Inspiration. Die Entscheidungen, die Spieler treffen, haben direkten Einfluss auf den Verlauf der Geschichte aller künftigen und vergangenen Episoden. Die einzelnen Handlungsstränge verbinden sich zu einer übergreifenden Erzählung.

„Wir möchten, dass unsere Spieler in die reiche Welt von The Lion’s Song eintauchen und vier faszinierende Geschichten mit sehr verschiedenen Enden erleben”, sagt Mipumi CEO Gregor Eigner. „Wir freuen uns sehr, das Spiel heute für Nintendo Switch™ zu veröffentlichen. Mit der kompletten Konsolenversion kann jetzt ein neues Publikum die einzigartigen Abenteuer und Charaktere entdecken.”

Die komplette Version von The Lion’s Song ist seit Juli 2017 auf Steam, iOS und Android verfügbar. Es bietet Spielern in seinen vier Episoden bewegende Geschichten, stilisierte Grafiken und einen eindringlichen Soundtrack. Das Spiel wurde von der Kritik gefeiert und erhielt den „Bestes Indie Game Award“ beim Deutschen Entwicklerpreis 2016 sowie eine Honorable Mention beim Independent Games Festival 2017 in der Kategorie „Excellence in Narrative“.