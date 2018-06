Im Rahmen einer Video-Pressekonferenz kündigte Square Enix Ltd. an, dass der brandneue Titel The Quiet Man in digitaler Form für PlayStation 4 und Steam (PC) erscheinen wird.

The Quiet Man – Kinoreife Action

The Quiet Man entführt den Spieler in eine fesselnde Geschichte voller kinoreifer Action jenseits von Geräuschen und Tönen. Das Spiel verbindet nahtlos Live-Action, realistische Grafik und spektakuläres Gameplay.