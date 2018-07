Bigben Interactive und Frogwares enthüllen in einem neuen Gameplaytrailer weitere Details zu The Sinking City . Dabei handelt es sich um ein action-orientierten Detektiv-Abenteuer, das in einer von H. P. Lovecrafts Werken inspirierten, offenen Spielwelt angesiedelt ist. The Sinking City erscheint voraussichtlich am 22. März 2019 für PC, PlayStation 4 und Xbox One.

The Sinking City – Neue Details im Trailer zu sehen

Das Video gibt Einblicke in den Geisteszustand der Hauptfigur, ihre Interaktionen mit der offenen Spielwelt – die ehemals florierende, fiktive Stadt Oakmont – und die finstere, beunruhigende Atmosphäre des Spiels.

Charles W. Reed ist Privatdetektiv im New England der 1920er Jahre. Von seiner eigenen Vergangenheit und jenseitigen Visionen gequält, sucht er in Oakmont, Massachusetts nach einer Heilung von dem schleichenden Wahnsinn, der ihn befallen hat. Die Stadt war einst ein Handelshafen und bekannt für lukrative Schmuggelgeschäfte. Heute ist sie durch eine Flut übernatürlichen Ursprungs vom Rest der Welt isoliert. Inmitten von Verfall und Aberglaube müssen sich die Spieler mit dem Bodensatz der Menschheit auseinandersetzen, Hinweisen folgen, die sie lieber niemals gefunden hätten, und einen Horror von kosmischen Ausmaßen enthüllen, der die gesamte Welt bedroht.