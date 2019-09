1 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

The Surge 2 lässt den Nanomaschinen-Albtraum von Jericho City am 24. September für Spieler auf der PlayStation 4, Xbox One und dem PC Wirklichkeit werden.

The Surge 2 – Kampf um Ausrüstung steht im Vordergrund

Um in dieser brutalen Welt zu überleben, brauchen Spieler neue Ausrüstung – und die ikonische Abtrennmechanik von Körperteilen liefert die perfekte Möglichkeit, sich besser auszustatten. Der neue Trailer „You Are What You Kill“ zeigt, wie jede Waffe, jedes Rüstungs- und Ausrüstungsteil anvisiert, abgetrennt und dann dem eigenen Exo-Rig hinzugefügt werden kann. Dadurch entstehen neue Builds, durch die Spieler ihre Feinde mit stetig weiter wachsender Befriedigung dem Erdboden gleich machen können.

Kämpfe in The Surge 2 sind schnell, brutal und zwingen den Spieler immer wieder dazu, Entscheidungen zu treffen. Mit neuen und tödlichen Techniken wie einem direktem Parier-System, Drohnen und zahlreichen neuen Waffentypen baut The Surge 2 alle Aspekte des Vorgängers weiter aus. Jeder Spieler kann seinen eigenen Stil finden, angefangen bei der Auswahl von Implantaten und Rüstungsset-Boni bis hin zur Entscheidung, wie Energie, Ausdauer und Munition eingesetzt werden. In Kombination mit einer komplexen Spielwelt und beeindruckenden, einzigartigen Bossen, sollt ihr laut den Entwicklern eine unvergleichliche Action-Rollenspiel-Erfahrung erleben.

Ihr könnt das Spiel ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und den PC möglich und enthalten das URBN-Gear-Pack, das ein neues Rüstungsset, zwei neue Waffen sowie weitere kosmetische Gegenstände und Ausrüstung enthält.