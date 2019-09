0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Fans haben noch zwei Wochen Zeit für die Vorbereitung auf The Surge 2. Ab dem Release am 24. September für PlayStation 4, Xbox One und PC dürfen sie ihre Gegner wieder nach allen Regeln der Kunst in ihre Einzelteile zerlegen. Deck13s neuestes Hardcore-Action-Rollenspiel setzt wieder auf das charakteristische Anvisieren einzelner Gliedmaßen – das ermöglicht es dem Spieler, mit brutalen Exekutionen gezielt Ausrüstung von Feinden abzutrennen. Der neue Trailer „Symphonie der Gewalt“ zeigt die Waffen, Gegner und Exekutionen, begleitet von Sharon Van Ettens Cover von „The End of the World“.

The Surge 2 – Neuer Trailer „Symphonie der Gewalt“ verfügbar

Der neue Ableger bringt das gefeierte Kampfsystem des Vorgängers zurück, das es dem Spieler erlaubt, die Rüstung von Gegnern gezielt anzuvisieren und zu schwächen, um sie schließlich abzutrennen und dem eigenen Exo-Rig hinzuzufügen. Andererseits können über das System Schwachpunkte gezielt ausgenutzt werden, um Kämpfe schnell zu beenden. Jeder Kampf wird zu einem Abwägen von Risiko und Belohnung, und der Spieler muss alle Register ziehen, um zu überleben. Zu den ihm zur Verfügung stehenden Werkzeugen zählen eine anpassbare Kampfdrohne, das Spielverhalten beeinflussende Implantate, ein neues Parier-System und vieles mehr.

Der Spieler deckt die Mysterien Jericho Citys und den Ursprung der Nanomaschinen-Plage an der Seite von Athena auf, einem jungen Mädchen, das mit der Vergangenheit des Spielers verbunden ist. Werden sie dem Chaos entkommen, das die Stadt fest umklammert?

The Surge 2 kann ab sofort für PlayStation 4, Xbox One und PC vorbestellt werden. Vorbestellungen enthalten das URBN-Gear-Pack, das ein neues Rüstungsset, zwei neue Waffen sowie weitere kosmetische Gegenstände und Ausrüstung umfasst. The Surge 2 erscheint am 24. September.