The Swords of Ditto: Mormo’s Curse – Ab sofort erhältlich

The Swords of Ditto: Mormo's Curse, eine erweiterte und überarbeitete Version des charmanten Abenteuer-RPGs ist für die Nintendo Switch verfügbar. Die neue Erweiterung ist zudem als kostenloses Update für PlayStation 4 und PC erhältlich. Das Hauptspiel The Swords of Ditto wird gleichzeitig zum neuen Preis von nur 12,49 Euro angeboten.

The Swords of Ditto schafft alle 100 Jahre eine Reihe einzigartiger, kompakter Abenteuer für einen neuen Helden – in einem scheinbar endlosen Kampf gegen die böse Mormo. Die Spieler werden als einer der auserwählten Abenteurer erwachen und das legendäre Schwert des Landes durch eine gefährliche und sich ständig verändernde Überwelt, teuflische Verliese und geheime Höhlen tragen – und dann den Turm von Mormo besteigen, um sich mit der bösen Hexe selbst zu messen.

Die Mormo's Curse Erweiterung bietet eine Fülle neuer Orte, neuer Waffen und Spielzeuge, neuer Feinde und Bosse, sowie keinen Permadeath mehr für die liebenswerten Abenteurer. Wenn man Mormo erfolgreich niederstreckt, ist die Welt ein glücklicherer, hellerer Ort – aber das Scheitern wirft Ditto und seine armen Bürger in eine dunkle, bröckelnde Version dieser Welt. Abenteurer begeben sich entweder alleine auf diese Reise, oder laden einen anderen Champion zum kooperativen Spiel ein.