Ravenscourt und Voxler haben das offizielle Videospiel The Voice of Germany zur weltberühmten TV-Show “The Voice” bekannt gegeben. Das offizielle Videospiel erscheint am 15. März für die PlayStation 4 und Nintendo Switch.

The Voice of Germany – Offizielles Videospiel zur Talentshow

Dem Spieler gehört die Bühne! Werden sich die Gesangs-Coaches umdrehen, während der Spieler seine Lieblingssongs zum Besten gibt? Jeder kann die weltberühmte TV-Show nun von zuhause aus erleben. Man singt sich durch die einzelnen Stationen der Show, um “The Voice of Germany” zu werden.

Im Spiel werden 35 deutsche und internationale Songs zur Verfügung stehen! Mit dabei sind Interpreten wie Die Fantastischen Vier ft. Clueso mit “Zusammen”, Silbermond mit “Ja”, Max Giesinger mit “Wenn sie tanzt”, Andreas Bourani mit “Auf uns”, Alice Merton mit “No Roots”, Ariana Grande mit “no tears left to cry” und Imagine Dragons mit “Whatever It Takes” und viele mehr!

The Voice of Germany – Features

Die größte Musik-TV-Show der Welt: Das Spiel basiert auf der weltbekannten TV-Show, die weltweit Millionen von Fans begeistert.

Die The-Voice-Erfahrung: Der Spieler nimmt an einer kompletten The-Voice-Staffel mit allen Phasen teil: ”Blind Audition”, “Battle”, “Liveshow” und das große Finale.

Party mit deinen Freunden: Mit dem “Party”-Spielmodus kann der Spieler zusammen mit seinen Freunden mit bis zu zwei Spielern gemeinsam spielen. Er kann dabei zwischen allen einzelnen Modi wählen.

Das Smartphone ist ein Mikrofon: Mit der “Sing-Mic”-App wird das Handy zum Mikrofon.

Singen, wo man möchte: Mit der Nintendo-Switch-Version von The Voice of Germany – Das offizielle Videospiel kann der Spieler auch unterwegs zeigen, was in ihm steckt.

GAME-MODI

Blind Audition: Jeder Spieler singt einen ganzen Song und versucht, den Highscore zu knacken und so viele Coaches wie möglich zu überzeugen.

Battle: Zwei Spieler treten während eines Songs gegeneinander an und messen sich dort abwechselnd in unterschiedlichen Teilen der Songs

Liveshow: Jeder Spieler singt einen kompletten Song, um so das virtuelle Publikum zu überzeugen.

Staffel: Während des “Staffel“-Modus kann der Spieler mit Hilfe seines Gesangs-Coaches alle Etappen der Show nacherleben und gegen andere Talente antreten.

Jukebox: Das Spiel kann auch als lässiges Wiedergabegerät genutzt werden, während man sich zwischen zwei anstrengenden Gesangseinheiten erholt.

Leaderboard: Über das Internet kann der Spieler seine Leistungen mit denen anderer auf der ganzen Welt vergleichen