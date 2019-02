The Walking Dead: The Telltale Series – Retail-Version angekündigt

0 shares Facebook Twitter Google Whatsapp Pinterest

Clementines Reise nähert sich ihrem Ende. Nachdem Skybound kürzlich Episode drei „Broken Toys“ der letzten Staffel veröffentlicht hat, warten Spieler voller Spannung auf das große Finale von The Walking Dead: The Telltale Series, das am 26. März erscheint. Doch nicht nur das: Am selben Tag wird diese Staffel nun auch als Retail-Version für Xbox One, PlayStation 4 und Nintendo Switch in den Einzelhandel gebracht. Darüber hinaus sind sie im Skybound-Shop erhältlich.