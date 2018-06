Der offiziell lizenzierte Nachbau des meistverkauften Heimcomputers der 80er Jahre ist als THEC64 Mini im Flächenmarkt erhältlich.

THEC64 Mini – Das klassische Spielvergnügen

Der THEC64 Mini lässt sich per HDMI-Port denkbar einfach mit modernen TV-Geräten verbinden, um klassisches Spielvergnügen in nur wenigen Handgriffen zu ermöglichen. Nur halb so groß wie sein Vorbild und mit zwei USB Anschlüssen für Joysticks, Keyboard sowie USB Speichermedien, steht dem Retro-Ausflug in die 80er Jahre nichts mehr im Wege.

Bereits 1982 veröffentlicht, eroberte der C64 die Welt und dominierte über weite Strecken die 1980er-Jahre. Millionen verkaufte Einheiten garantieren noch heute einen sicheren Platz im Herzen der Fans von damals.

Die 64 vorinstallierten Lizenzprodukte und die Auswahl der Entwickler liest sich dabei wie das Who-is-Who der 80er Jahre. Vertreten sind u.a. Epyx und The Bitmap Brothers. Hits wie California Games, Speedball 2: Brutal Deluxe, Paradroid sowie Impossible Mission treiben C64-Fans garantiert die Freudentränen in die Augen.